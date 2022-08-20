Димитрис Итудис: «Определимся с участием Янниса в Евробаскете в последний момент»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис прокомментировал травму .

Звездный форвард повредил спину и может пропустить матчи Евробаскета-2022.

«Мы определимся с составом в последний момент. Готовы ли мы ко всему? Нет, но со временем игра подскажет решения.

График выступления сборной накладывает доподнительные трудности. Мы пытаемся сделать все, что в наших силах, отрабатываем некоторые вещи на тренировке.

Могу заверить, что мы будем бороться за победу и сделаем все возможное, потому что у нас есть поддержка всей страны», – сказал Итудис.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду