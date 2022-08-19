Яннис Адетокумбо пропустит матч против Турции из-за болей в спине

Лидер сборной Греции и «Милуоки» пропустит предстоящий товарищеский матч против команды Турции из-за болей в спине.

Греция встретится сегодня с Турцией в Афинах в рамках заключительного матча международного турнира Кубок Акрополя.

Яннис также пропустил вчерашнюю игру с Грузией. Сборная Греции решила дать отдых своему лидеру.

В среду, в первый день турнира, Яннис набрал 24 очка и помог Греции одержать победу над Польшей со счетом 101:78.

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