Юдонис Хаслем – фанату: «Ставил сверху через твоего отца»

Ветеран подколол болельщика, который пытался пошутить над возрастом баскетболиста.

«Мой папа играл против тебя в школе», – сказал юный фанат.

«Правда? Наверное, я ставил через него сверху», – ответил Хаслем.

42-летний форвард готовится провести свой 20-й сезон за «Хит» в НБА.

В минувшем регулярном чемпионате Юдонис принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 2,5 очка и 1,9 подбора.

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