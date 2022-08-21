Хезоня, Шарич и Смит – в итоговом составе Хорватии на Евробаскет-2022

Главный тренер сборной Ховатии Дамир Мулаомерович определился с составом команды, которая примет участие в чемпионате Европы-2022.

В окончательный список из 12 игроков попали MVP Единой лиги ВТБ-2022 Марио Хезоня, форвард Дарио Шарич и недавно натурализованный защитник «Альбы» Джалин Смит.

Состав сборной Хорватии на

Тони Перкович («Орлеан»)

Джалин Смит ( )

Роко Пркачин («Жирона»)

Крунослав Симон (без клуба)

Марио Хезоня ( )

Дарио Шарич («Финикс»)

Ловро Гнидич («Цедевита-Олимпия»)

Карло Маткович («Цедевита-Олимпия»)

Иван Рамляк («Шленск»)

Доминик Мавра («Сплит»)

Ивица Зубац ( )

Боян Богданович («Юта»)

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