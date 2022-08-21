Хезоня, Шарич и Смит – в итоговом составе Хорватии на Евробаскет-2022

Главный тренер сборной Ховатии Дамир Мулаомерович определился с составом команды, которая примет участие в чемпионате Европы-2022.
В окончательный список из 12 игроков попали MVP Единой лиги ВТБ-2022 Марио Хезоня, форвард «Финикса» Дарио Шарич и недавно натурализованный защитник «Альбы» Джалин Смит.
Состав сборной Хорватии на Евробаскет-2022
Тони Перкович («Орлеан»)
Джалин Смит («Альба»)
Роко Пркачин («Жирона»)
Крунослав Симон (без клуба)
Марио Хезоня («Реал»)
Дарио Шарич («Финикс»)
Ловро Гнидич («Цедевита-Олимпия»)
Карло Маткович («Цедевита-Олимпия»)
Иван Рамляк («Шленск»)
Доминик Мавра («Сплит»)
Ивица Зубац («Клипперс»)
Боян Богданович («Юта»)
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