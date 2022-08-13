Дарио Шарич: «Рад, что федерация решила усилить состав Хорватии американцем Смитом»

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Форвард сборной Хорватии Дарио Шарич поддержал натурализацию и приглашение в команду американца Джалина Смита.

«Рад, что федерация решила усилить состав Хорватии американским игроком. Джалин с нами всего несколько дней, так что нам стоит быть реалистами. Пока что мы только привыкаем друг к другу», – сказал Шарич.

По словам игрока «Финикса», он полностью восстановился после травмы колена, из-за которой пропустил весь сезон-21/22.

«Здорово вернуться на площадку. Я уже тренировался некоторое время, чтобы быть готовым ко всем предстоящим вызовам. Скучал по сборной.

Что касается НБА, то план в том, чтобы вернуться в «Финикс». У меня случилась ссора с тренером, но на тренировках в этой лиге такое бывает», – заявил Шарич.

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