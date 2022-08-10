Сборная Италии не возьмет Габриэле Прочиду и Маттео Спаньоло на Евробаскет-2022

Сборная Италии сократила список игроков, которые продолжат подготовку к Евробаскету-2022.

Как сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карчия, итальянская команда решила отказаться от услуг двух молодых защитников – Габриэле Прочиды (20 лет, 201 см) и Маттео Спаньоло (19 лет, 195 см).

Прочида был выбран под 36-м пиком на драфте НБА этого года, после чего вернулся в Европу и подписал трехлетний контракт с берлинской «Альбой».

Спаньоло также был участником драфта-2022 и достался «Миннесоте» под 50-м номером. Он проведет следующий сезон в итальянском .

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