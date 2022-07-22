Джалин Смит собирается получить гражданство Хорватии и сыграть на Евробаскете-2022

Американский защитник «Альбы» Джалин Смит собирается получить гражданство Хорватии и помочь сборной страны на Евробаскете 2022 года, сообщает Dubrovacki vjesnik.

В связи с непрохождением хорватской сборной во второй раунд отборочного турнира чемпионата мира Федерация баскетбола Хорватии распустила экспертный совет во главе с Дино Раджей, который был категорически против привлечения иностранных игроков в национальную команду.

Хорватия сыграет в группе C Евробаскета-2022 вместе с Грецией, Эстонией, Украиной, Великобританией и Италией.

27-летний Смит в прошедшем сезоне набирал за «Альбу» 8,3 очка, 2,2 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

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