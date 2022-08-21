Хосе Альварадо подарил машину отцу

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Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо сделал дорогой подарок своему отцу.

Баскетболист опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он запечатлен с отцом возле нового внедорожника марки Jeep.

Альварадо не был выбран на драфте-2021, но сумел закрепиться в составе «Пеликанс». В марте он подписал четырехлетний контракт, по которому сможет заработать 6,5 миллиона долларов (3,4 млн долларов – гарантированно).

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Фото – инстаграм Хосе Альварадо

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