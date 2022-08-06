«Меньше слов – больше дела». Дюрэнт открыл площадку в Токио

Рич Клейман, агент и деловой партнер форварда , опубликовал в инстаграме фотографии баскетбольной площадки в Токио, строительство которой профинансировал фонд игрока.

«Площадка под номером 27 в Токио готова. Все любят поговорить, а мы просто продолжаем работать! Семейный фонд Дюрэнта» – подписал фото Клейман.

«Меньше слов – больше дела» – прокомментировал публикацию Дюрэнт.

В нынешнее межсезонье ходит множество слухов о желании баскетболиста покинуть «Нетс».

В Лос-Анджелесе есть чудо-корт, где играли Федерер и Осака. Его построил миллионер, который любит моделей и не любит Шарапову

Фото – инстаграм Рича Клеймана