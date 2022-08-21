Трэйси Макгрэйди: «Джейсон Уильямс всегда что-то вытворял, чтобы опозорить тебя на площадке»

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Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди признался, что ему нравилось защищаться против легендарного разыгрывающего «Сакраменто» Джейсона Уильямса.

«В моей карьере было не так уж много игроков, против которых я хотел защищаться. Этот парень всегда что-то вытворял, чтобы опозорить тебя на площадке.

Гэри Пэйтон – один из величайших разыгрывающих в истории НБА с точки зрения обороны. И если кто-то заставляет его поставить подножку, этот парень крутой», – сказал Макгрэйди.

Макгрэйди имеет в виду эпизод, когда Пэйтон пытался поставить подножку Уильямсу, который обыграл его при помощи кроссовера.

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