Джейсон Уильямс назвал Кобе величайшим игроком в истории «Лейкерс». Ранее он не включил его в Топ-5

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс прояснил свой комментарий относительно легендарного , которого недавно не включил в пятерку величайших игроков в истории «Лейкерс».

Уильямс написал, что считает Брайанта главным игроком в истории калифорнийского клуба, а свой предыдущий рейтинг составил, исходя из общего значения всех игроков «Лейкерс» в иерархии НБА с его личной точки зрения.

«Позвольте объяснить, что я имел в виду на прошлой неделе. Прежде всего: Кобе Бин Брайант – величайший «озерник» всех времен!!! Точка!!!

В том разговоре, который вы все слышали, я подумал, что мы говорим о величайших игроках НБА, которые когда-либо надевали майку «Лейкерс» хотя бы в течение одного сезона. Я не говорил о величайшем «озернике»… потому что это, конечно же, Кобе!!! Кобе – это и есть «Лейкерс»!!! Что касается Уилта, Карима, Мэджика, Шака и Леброна, то это мои лучшие 5 игроков, которые когда-либо выходили в футболке «Лейкерс» – в произвольном порядке, если вам интересно! Те игроки, которые, по моему мнению, были лучше, чем Кобе!! Это только мое мнение!» – написал Уильямс в инстаграме.

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