Джейсон Уильямс: «В современной НБА Джордан не был бы тем Джорданом, каким он был тогда»

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс высказал свое мнение о том, как легенда «Чикаго» смотрелся бы в современной НБА.

«Безусловно, он был бы великолепен. Поймите меня правильно, но я думаю, что сейчас ему было бы немного сложнее, потому что защита изменилась. Сейчас, когда он получил бы мяч на фланге, на его стороне площадки было бы три игрока, тогда как раньше был бы только один.

Любой в НБА обыграет кого угодно один на один, не говоря уже о Майкле Джордане. Я думаю, что он был бы великолепен, точно стал бы участником Матча всех звезд, но если быть честным, он не был бы тем Майклом Джорданом, каким он был тогда», – сказал Уильямс.

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