Джейсон Уильямс: «Предпочитаю Джордану Леброна в качестве величайшего игрока»

Знаменитый разыгрывающий НБА Джейсон Уильямс заявил, что считает величайшим баскетболистом всех времен.

«Предпочитаю Джордану Леброна в качестве величайшего игрока. Я остаюсь самим собой, у меня свой подход. Для меня не так важны статистические расклады. Ну да, это, конечно, тоже важно, но я в первую очередь смотрю на баскетбольные умения.

Считаю, что Леброн может делать больше как баскетболист, чем Джордан. Контроль мяча, передачи, такие вот вещи... Это не значит, что Майкл не может делать некоторые вещи лучше Леброна. И все же у Леброна тут перевес, он способен справляться лучше в большем количестве аспектов.

Мне больше импонирует манера Леброна, он командный игрок, более командный, чем Эм Джей. При этом если мне нужна победа прямо сейчас или попадание прямо сейчас, я предпочту Майкла. Но если брать в целом как игрока, то я выбираю Леброна», – заявил Уильямс.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?