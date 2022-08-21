Эксперт: «Майлз Тернер будет очень полезен «Лейкерс». В отсутствие Дэвиса он поможет им остаться на плаву»

Эксперт ESPN Марк Джей Спирс считает, что стоит выменять у «Индианы» центрового .

«В лице Майлза Тернера «Лейкерс» приобретут игрока, который в прошлом сезоне делал в среднем семь подборов за матч, а также забрасывал 1,5 трехочковых и набирал 13,0 очка. Думаю, что Тернер будет очень полезен «Лейкерс». Если Энтони Дэвис будет пропускать матчи, у них будет качественный тяжелый форвард-центровой, который сможет его заменить.

В прошлом сезоне «Лейкерс» не хватало больших, когда Дэвис выбывал из строя. Дэвис и Тернер будут отлично смотреться вместе. А в отсутствие Дэвиса Тернер поможет им остаться на плаву», – сказал Спирс.

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