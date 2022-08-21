Леброн Джеймс и Аарон Гордон устроили конкурс по данкам перед матчем CrawsOver

В субботу суперзвезда принял участие в матче полулюбительской лиги CrawsOver в Сиэтле.

Во время предматчевой разминки Леброн и форвард устроили импровизированный «данк-контест», исполнив несколько эффектных бросков сверху.

Игроки обменялись данками с навесом самому себе. Леброн исполнил фирменный томагавк-данк.

Матч был остановлен во второй четверти из-за скользкого паркета.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду