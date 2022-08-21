Дуэйн Уэйд хочет юридически оформить смену имени и пола у сына

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд подал официальное прошение в Верховный суд Лос-Анджелеса. Бывшая звезда просит изменить имя у его сына с Зайон Малакай Айрамис Уэйд на Зая Малакай Айрамис Уэйд.

Уэйд также хочет, чтобы его сын был объявлен девочкой во всех юридических документах.

Поскольку Зайону всего 15 лет, Уэйду необходимо подать прошение. Баскетболист заявил суду, что у него есть «полные полномочия» для подачи прошения даже без согласия матери ребенка Шивон Фанчес. Однако он уведомил Фанчес о судебном запросе.

Уэйд всегда поддерживал Зайона, который заявил о том, что он трансгендер, в возрасте 12 лет. Баскетболист публично выступает на тему ЛГБТ и признается, что ему пришлось просвещать себя, чтобы понимать сына.

У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник