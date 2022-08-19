Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд спродюсируют документальный фильм об олимпийской сборной США 2008 года

Звездный форвард и легенда «Майами» спродюсируют документальный фильм об олимпийской сборной США 2008 года, получившей прозвище «Redeem Team» («Команда возмездия»).

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 7 октября.

Знаменитая сборная США, в состав которой, помимо Леброна и Уэйда, вошли такие звезды, как , Джейсон Кидд, Кармело Энтони и , взяла золото на Олимпийских играх в Пекине после провала американцев в Афинах в 2004-м и на Чемпионате мира-2006 в Японии.

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