Дуэйн Уэйд: «Ненависть к Большому трио «Майами» частично была связана с нашим цветом кожи»

Прославленный игрок в подкасте Джей Джей Редика назвал одну из причин негативного отношения к его Большому трио с и .

Уэйд, Джеймс и Бош объединились в составе «Хит» в 2010 году и провели вместе четыре сезона, дважды став чемпионами НБА.

«Если так подумать, никто не возражает против чемпионств, которые завоевали Лэрри Берд, Мэджик Джонсон или Майкл Джордан. Они тоже были не одни. Невозможно выиграть титул, когда рядом с тобой нет других сильных ребят. Мы знали, что частично вся эта ненависть была из-за нашего цвета кожи. Из-за того, что чернокожие мужчины решили взять контроль в свои руки и сами определили, как будет развиваться наша карьера.

Возник такой момент, когда мы могли взять ситуацию под свой контроль, у нас была сила, и мы воспользовались этим. Но это вызвало ненависть, потому что мы были тремя черными парнями, которые приняли решение и изменили то, как отныне будет выглядеть НБА», – заявил Уэйд.

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