Паоло Банкеро и Деджонте Мюррэй сыграли друг против друга в матче CrawsOver

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Новичок «Орландо» Паоло Банкеро и защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй сыграли друг против друга в субботнем матче полулюбительской лиги CrawsOver.

В первой четверти встречи Банкеро попытался обойти Мюррэя и прорваться к кольцу, но поскользнулся и упал. Мюррэй помог новичку подняться и подбодрил.

Матч был остановлен во второй четверти из-за конденсата на паркете.

Недавно Мюррэй поиздевался над Банкеро в матче полулюбительской лиги. После игры баскетболисты обменялись выпадами в социальных сетях.

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