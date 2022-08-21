Паоло Банкеро и Деджонте Мюррэй сыграли друг против друга в матче CrawsOver

Новичок и защитник «Атланты» сыграли друг против друга в субботнем матче полулюбительской лиги CrawsOver.

В первой четверти встречи Банкеро попытался обойти Мюррэя и прорваться к кольцу, но поскользнулся и упал. Мюррэй помог новичку подняться и подбодрил.

Матч был остановлен во второй четверти из-за конденсата на паркете.

Недавно Мюррэй поиздевался над Банкеро в матче полулюбительской лиги. После игры баскетболисты обменялись выпадами в социальных сетях.

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