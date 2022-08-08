Деджонте Мюррэй – о Банкеро: «У нас взрослая лига, а он маленький мальчик»

Разыгрывающий «Атланты» использовал трешток против первого номера драфта-2022 из во время матча полулюбительской лиги Zeke-End в Вашингтоне.

После умышленного фола на Банкеро участник Матча звезд этого года отправился на скамейку и произнес: «На него они пришли смотреть? У нас взрослая лига, а он маленький мальчик».

В одном из эпизодов Мюррэй обманул Банкеро издевательским финтом, сразу после чего забил сверху, набросив самому себе от щита. Затем он что-то сказал итальянцу и бросил мяч в его сторону.

После игры баскетболисты обменялись выпадами в социальных сетях.

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