Роберт Орри: «Лука Дончич чертовски медленный, как Лэрри Берд»

Семикратный чемпиона НБА Роберт Орри сравнил словенского разыгрывающего «Далласа» с легендой «Бостона» .

«Ты смотришь на Берда и думаешь: «Черт возьми, да я бы легко остановил его, он очень медленный». Такой же, как сейчас Лука.

Если обратите внимание, Лука тоже чертовски медленный. Ты думаешь: «Почему они не могут его остановить?» Но если ты искусный и умеешь играть, это все, что тебе нужно», – сказал Орри в подкасте Байрона Скотта.

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