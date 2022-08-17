Никола Калинич: «Давление – конфликт в Украине, играть на Евробаскете – удовольствие»

Форвард и сборной Сербии Никола Калинич оценил уровень психологического давления из-за высокой конкуренции на предстоящем Евробаскете-2022.

«Безусловно, это один из сильнейших турниров в истории . Там будет много игроков из и , таких как Никола Йокич, , Горан Драгич. Болельщики ждут, что команды устроят хорошее шоу.

Мы играем в баскетбол и получаем от этого удовольствие. Мы готовимся и хотим выступить как можно лучше. Давление – это конфликт в Украине или еще где-то. Йокич – один из лучших игроков в мире прямо сейчас, если не лучший. Его присутствие автоматически означает, что мы будем бороться за победу», – заявил Калинич.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду