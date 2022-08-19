Тайлер Хирро: «Будь я генеральным менеджером «Хит», я бы сохранил нынешний состав»

Атакующий защитник в интервью известному видеоблогеру Джейку Полу высказался о возможном переходе в «Хит» («Бруклин») или («Юта»).

«Будь я генеральным менеджером «Хит», я бы сохранил состав. По-моему, мы это и делаем. В прошлом сезоне мы сохранили всех и были в одном матче от финальной серии. Так что я бы сохранил нынешний состав», – сказал Хирро.

Хирро считается наиболее вероятным кандидатом на обмен, если «Хит» договорятся о сделке с «Нетс» или «Джаз».

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