Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что «Нетс» действительно хотят обменять Дюрэнта»

По мнению инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Бруклин» запрашивает высокую цену за Кевина Дюрэнта, потому что на самом деле не хочет его обменивать.
«Не думаю, что «Нетс» действительно хотят обменять Дюрэнта. То, что они запрашивают у других команд, заставляет меня в этом сомневаться.
Если я постучу к вам в дверь и скажу, что хочу купить ваш дом, а вы ответите, что готовы продать его за 37 миллионов долларов, это означает, что на самом деле вы не хотите продавать свой дом.
Когда вы просите о чем-то подобном, вы на самом деле не заинтересованы в продаже. Так что эти команды на самом деле не заинтересованы в переговорах. Так что же происходит? Перезвоните нам, когда будете заинтересованы в переговорах. Но я думаю, что команды останутся на связи», – сказал Уиндхорст.
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