Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что «Нетс» действительно хотят обменять Дюрэнта»

По мнению инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Бруклин» запрашивает высокую цену за , потому что на самом деле не хочет его обменивать.

«Не думаю, что «Нетс» действительно хотят обменять Дюрэнта. То, что они запрашивают у других команд, заставляет меня в этом сомневаться.

Если я постучу к вам в дверь и скажу, что хочу купить ваш дом, а вы ответите, что готовы продать его за 37 миллионов долларов, это означает, что на самом деле вы не хотите продавать свой дом.

Когда вы просите о чем-то подобном, вы на самом деле не заинтересованы в продаже. Так что эти команды на самом деле не заинтересованы в переговорах. Так что же происходит? Перезвоните нам, когда будете заинтересованы в переговорах. Но я думаю, что команды останутся на связи», – сказал Уиндхорст.

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