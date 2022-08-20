Инсайдер Тим Макмэн: «Функционер, которого я уважаю, сказал, что обменял бы Скотти Барнса ради Кевина Дюрэнта»

Инсайдеры ESPN Брайан Уиндхорст, Тим Макмэн и Тим Бонтемпс обсудили в подкасте переговоры с «Бруклином» о возможном обмене с участием суперзвезды «Нетс» Кевина Дюрэнта.

Уиндхорст и Бонтемпс заявили, что не обменяли бы лучшего новичка прошлого сезона Скотти Барнса ради Дюрэнта. Макмэн отметил, что не все в лиге разделяют это мнение.

«Один из руководителей , которого я уважаю, сказал, что отдал бы ради Кевина Дюрэнта, но не ради Донована Митчелла», – заявил Макмэн.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» рассмотрит вариант обмена Дюрэнта в «Торонто», если «Рэпторс» согласятся включить в сделку Барнса.

20-летний форвард Барнс в дебютном сезоне в лиге набирал 15,3 очка, 7,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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