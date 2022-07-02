Хуан Тоскано-Андерсон – о переходе в «Лейкерс»: «Новая глава, история еще не закончена»

Атакующий защитник прокомментировал переход из в «Лейкерс».

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается, что уступить место новому. #DubNation, не могу отблагодарить вас так, как вы этого заслуживаете. Никогда не забуду поддержку домашних трибун. Я всегда буду благодарен за этот опыт, он подарил много всего», – написал Тоскано-Андресон в твиттере.

«Несмотря на все сказанное выше, я очень рад перейти в «Лейкерс». Новые возможности, новая глава моей жизни. История еще не закончена!», – добавил Хуан в следующем сообщении.

В минувшем сезоне с «Уорриорз» Тоскано-Андерсон стал первым мексиканцем, выигравшим титул чемпиона НБА. Он набирал 4,1 очка, 2,4 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Что команды НБА будут делать этим летом: за сколько подпишут Хардена? «Санс» расстаются с Эйтоном? На что рассчитывают «Лейкерс»?