Хуан Тоскано-Андерсон – о переходе в «Лейкерс»: «Новая глава, история еще не закончена»

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Атакующий защитник Хуан Тоскано-Андерсон прокомментировал переход из «Голден Стэйт» в «Лейкерс».

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается, что уступить место новому. #DubNation, не могу отблагодарить вас так, как вы этого заслуживаете. Никогда не забуду поддержку домашних трибун. Я всегда буду благодарен за этот опыт, он подарил много всего», – написал Тоскано-Андресон в твиттере.

«Несмотря на все сказанное выше, я очень рад перейти в «Лейкерс». Новые возможности, новая глава моей жизни. История еще не закончена!», – добавил Хуан в следующем сообщении.

В минувшем сезоне с «Уорриорз» Тоскано-Андерсон стал первым мексиканцем, выигравшим титул чемпиона НБА. Он набирал 4,1 очка, 2,4 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

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