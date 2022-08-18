Стивен Эй Смит: «Не могу представить, чтобы Дюрэнт пропустил матч из-за того, что он хочет играть в другой команде»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит уверен, что форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ни за что не пропустит тренировочный лагерь команды, несмотря на недавнее заявление, что он не хочет выступать за «Нетс», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.

«Если в ночном клубе будет вечеринка, Кевин Дюрэнт придет на нее с баскетбольным мячом. Для этого парня главное – это баскетбол. Я знаю, что он многое делает за пределами площадки, но его сердце и душа принадлежат баскетболу.

Я не могу представить, чтобы Дюрэнт пропустил матч из-за того, что он хочет играть в другой команде», – сказал Смит.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?