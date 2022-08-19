Рэпер Джей Электроника: «Дюрэнт – не величайший игрок в истории. Он пастух, который пасет величайших игроков»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт пообщался в прямом эфире в Instagram с рэпером Джей Электроника, который открыто заявил, что не считает Дюрэнта одним из величайших игроков в истории .

«Все эти парни с мячом, дриблингом, перстнями, они величайшие игроки в истории. Что касается – нет, Кей Ди не величайший игрок в истории. Кей Ди похож на меня. Кей Ди – пастух, который пасет величайших игроков. Мы сгоняем их и ведем по дороге», – сказал рэпер.

Использована игра слов: GOAT (Greatest of All Time) – величайший игрок всех времен, и goat – коза.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?