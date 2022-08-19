Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» понимают, что этот сезон будет сложным»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, осознают сложную ситуацию, в которой они находятся, и не ожидают борьбы за титул в сезоне-2022/23.

«Первое и самое главное – чтобы и были здоровы. Но в этом сезоне «Лейкерс» будет сложно, они это принимают.

Вероятно, у них нет такого варианта обмена, который сделает из них команду чемпионского уровня. Но у них достаточно гибкости и активов, чтобы вернуться к этому разговору через пару лет», – сказал Воджнаровски.

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