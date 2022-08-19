Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» понимают, что этот сезон будет сложным»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Лейкерс» осознают сложную ситуацию, в которой они находятся, и не ожидают борьбы за титул в сезоне-2022/23.

«Первое и самое главное – чтобы Энтони Дэвис и Леброн Джеймс были здоровы. Но в этом сезоне «Лейкерс» будет сложно, они это принимают.

Вероятно, у них нет такого варианта обмена, который сделает из них команду чемпионского уровня. Но у них достаточно гибкости и активов, чтобы вернуться к этому разговору через пару лет», – сказал Воджнаровски.

 «Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные