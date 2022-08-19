Инсайдер Дэйв Макменамин: «Единственное, чего хочет Леброн – это иметь возможность побороться за выход в плей-офф»

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Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин отметил, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не требует от клуба срочного существенного усиления состава до начала сезона.

«Единственное, чего хочет Леброн – это иметь возможность побороться за выход в плей-офф. Как только он попадает в плей-офф, он чувствует: «У меня есть шанс». Как правило, когда он выходит в плей-офф, он оказывается в финальной серии НБА.

Так что, даже если «Лейкерс» не совершат этот колоссальный обмен до старта тренировочного лагеря, это не будет означать, что Леброн уперся ногами и недоволен командой. Он понимает, что такую сделку можно будет совершить перед дедлайном обменов», – сказал Макменамин.

Согласно сообщению The Athletic, Джеймс в частных разговорах с руководителями «Лейкерс» настаивает на том, чтобы клуб усилил нынешний состав и приобрел разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе

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