«Лейкерс» готовы обменять два драфт-пика первого раунда, если это поможет им стать претендентом на чемпионство

Руководители пообещали лидеру команды , что продолжат активно заниматься усилением состава, сообщает инсайдер Марк Стейн.

По словам источников в лиге, «Лейкерс» заверили Джеймса, что клуб готов расстаться с обоими доступными драфт-пиками первого раунда (2027 и 2029), если обмен поможет вернуть статус претендента на чемпионство.

Сегодня «Лейкерс» официально объявили о продлении контракта с 37-летним Джеймсом. К текущему однолетнему соглашению были добавлены еще два года, за которые Джеймс заработает 97,1 миллиона долларов. С учетом продления контракт Леброна рассчитан до 2025 года и имеет опцию игрока на сезон-2024/25.

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