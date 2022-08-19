«Майами» не видит необходимости в срочном подписании продления контракта с Тайлером Хирро

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С точки зрения «Майами» на данный момент нет никакой срочности в продлении контракта с атакующим защитником Тайлером Хирро (22 года, 196 см), пишет журналист The South Florida Sun-Sentinel Айра Уиндерман.

Хирро будет доступен для обмена, пока не подпишет продление контракта. Поэтому «Хит» не хочет терять самый ценный актив для возможного обмена.

Крайний срок для продления — 18 октября. Кроме того, «Майами» может не продлевать Хирро прямо сейчас, а подписать с ним новый контракт следующим летом.

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