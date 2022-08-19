Сергей Быков: «Когда Дэвид Блатт пришел в сборную России, он сразу заявил, что мы готовимся к победе на Евро»

Чемпион Европы 2007 года в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, какое значение для сборной России имел приход на пост главного тренера.

«До появления Блатта у нас был достаточно долгий провал в выступлениях сборной России на международной арене. В 2006 году перед квалификационными играми на чемпионат Европы, когда пришел Дэвид, он сразу же заявил, что мы готовимся к победе на Евро. Для нас это было, будто пришел какой-то умник, начитавшийся бизнес-литературы, и делает громкие заявления, не понимая расклада сил.

Я тоже со скептицизмом отнесся к его мотивационным речам, но все равно эти слова отложились в голове как задача. Перед Евро у нас был ряд крупных поражений, а уже на самом чемпионате прошлись по всем грандам европейского баскетбола, поэтому это была уникальная победа во всех смыслах. У нашего поколения три медали, поэтому ту победу нельзя назвать случайной. На сегодняшний день сложно представить такие серийные победы на крупных соревнованиях.

Дэвид был для нашего поколения не просто тренером, но и отцом-наставником.

Также вспоминается забавный случай, когда незнание английского языка сыграло на руку. В первый мой приезд в сборную в 2006 году Блатт подозвал и спросил по-английски, имею ли я опыт игры на позиции разыгрывающего. Я, не поняв вопроса, интуитивно уверенно ответил: «Yes». Вот так, играя до этого лишь эпизодически первого номера, стал разыгрывающим сборной — благодаря незнанию английского языка.

У Блатта ведь тяжелая болезнь — рассеянный склероз. Как он сейчас?

Ему тяжело ходить. Он в ясном уме, но с передвижением есть проблемы», – рассказал Быков.

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