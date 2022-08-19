Сергей Быков: «Овечкин экспрессивный и эмоциональный. При этом он порядочный человек, для которого семья и дружба не пустые слова»

Сергей Быков рассказал о дружбе с .

– Насколько глубокие у вас познания в хоккее? Смотрели игры «Нефтехимика»?

– Конечно же, смотрел. Понятно, что я сам по себе баскетбольный человек. Однако болею за нашу сборную во всех видах спорта. Также дружу с Овечкиным и другими хоккеистами. Есть базовые знания о хоккее, но головой не погружен.

– Как сдружились с Овечкиным?

– Мама Овечкина – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу, знаменитый тренер. Сам Саша обожает эту игру.

Овечкин дружит с Виталием Фридзоном. И Виталик как-то позвал меня на дачу к Александру поиграть в «Мафию». Ови не любит проигрывать нигде, я это понял, «убив» его несколько раз за игру, так и познакомились.

– Какой в жизни Овечкин?

– Он одинаков на площадке и в жизни: экспрессивный и эмоциональный, при этом порядочный человек, для которого семья и дружба не пустые слова.

Сейчас Саша ведет семейный и спокойный образ жизни, но в игре он остается таким же. Его неугасающее детское восприятие игры вкупе с профессионализмом позволяют держать высокий уровень на протяжении всей феноменальной карьеры, – сказал чемпион Европы по баскетболу, председатель совета директоров .