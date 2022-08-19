Сергей Быков сообщил, что перед «Нефтехимиком» стоит задача попасть в плей-офф.

– Когда узнали о будущем назначении в «Нефтехимике»?

– После сделки с ТАИФом хоккейный «Нефтехимик» вошел в перечень спортивных клубов, которые курирует СИБУР. Меня как представителя компании включили в состав совета директоров ХК «Нефтехимик», а на заседании выбрали председателем.

Но давайте сразу зафиксируем: эта должность, как в принципе и весь совет директоров, – она не про операционное управление, организацию тренировок или определение состава на игру. Совет директоров клуба и я как его председатель – это, по сути, наблюдательный орган, представляющий интересы акционеров.

Мы занимаемся общим кураторством, в наших обязанностях согласование бюджета и финансового плана, общий контроль, оценка деятельности... Но не достижение спортивных результатов и управление клубным хозяйством – это задачи спортивного менеджмента. Вмешиваться в них со стороны совета директоров было бы непрофессионально.

Важное направление работы совета директоров – это определение стратегии развития клуба. Для «Нефтехимика» таковая была разработана еще до сделки, и мы ее реализуем. В этом сезоне перед клубом стоит задача попасть в плей-офф с нынешним бюджетом. Мы выделяем достаточные средства для достижения этой цели. – крепкий орешек , и клубу это по силам, – сказал чемпион Европы по баскетболу, председатель совета директоров «Нефтехимика».