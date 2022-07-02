Чемпион Европы по баскетболу Быков назначен председателем совета директоров хоккейного «Нефтехимика»

Бывший игрок сборной России Сергей Быков назначен председателем совета директоров хоккейного «Нефтехимика».
Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Спонсором нижнекамского клуба является компания «Сибур».
Экс-разыгрывающий ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубань», чемпион Европы по баскетболу 2007 года и бывший ассистент главного тренера сборной России уже несколько лет работает в компании на позиции менеджера по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике.
В сезоне-2021/22 в КХЛ «Нефтехимик» занял 7-е место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла «Трактору» (0-4).
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