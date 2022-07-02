Чемпион Европы по баскетболу Быков назначен председателем совета директоров хоккейного «Нефтехимика»

Бывший игрок сборной России Сергей Быков назначен председателем совета директоров хоккейного .

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Спонсором нижнекамского клуба является компания «Сибур».

Экс-разыгрывающий ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубань», чемпион Европы по баскетболу 2007 года и бывший ассистент главного тренера сборной России уже несколько лет работает в компании на позиции менеджера по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике.

В сезоне-2021/22 в КХЛ «Нефтехимик» занял 7-е место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла «Трактору» (0-4).

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?