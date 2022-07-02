Чемпион Европы по баскетболу Быков назначен председателем совета директоров хоккейного «Нефтехимика»

Теги Нефтехимик Сергей Быков КХЛ Баскетбол

Бывший игрок сборной России Сергей Быков назначен председателем совета директоров хоккейного «Нефтехимика».

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Спонсором нижнекамского клуба является компания «Сибур».

Экс-разыгрывающий ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубань», чемпион Европы по баскетболу 2007 года и бывший ассистент главного тренера сборной России уже несколько лет работает в компании на позиции менеджера по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике.

В сезоне-2021/22 в КХЛ «Нефтехимик» занял 7-е место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла «Трактору» (0-4).

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