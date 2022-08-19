«Лейкерс» объявили о продлении контракта с Леброном Джеймсом

официально объявили о продлении контракта с форвардом (37 лет, 206 см).

По информации СМИ, к текущему однолетнему соглашению были добавлены еще два года, за которые Джеймс заработает 97,1 миллиона долларов. С учетом продления контракт Леброна рассчитан до 2025 года и имеет опцию игрока на сезон-2024/25.

Благодаря данному продлению суммарная зарплата 37-летнего Джеймса за карьеру составит 532 миллиона долларов и станет самой крупной в истории НБА. Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Бруклина» Кевину Дюрэнту (508 млн долларов).

Сумма за два новых года в контракте может увеличиться до 111 миллионов, если потолок зарплат в сезоне-2023/24 поднимется существенным образом.

«Лейкерс» не имеют право обменять Джеймса в сезоне-2022/23, поскольку прибавка за второй год по условиям продления контракта превышает 5 процентов (15). По правилам лиги, после продления контракта с прибавкой, превышающей 5 процентов, игрока нельзя менять в течение 6 месяцев. Соответственно, в случае Леброна ограничение снимается уже после дедлайна на обмены, который будет 10 февраля, поэтому игрок станет доступен для обмена только по окончании сезона.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?