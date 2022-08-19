Татьяна Кочарян отказалась от должности генерального секретаря РФБ («Свободный агент»)

Теги Татьяна Щеголева РФБ Наталья Галкина МБА жен Баскетбол

Президент МБА Татьяна Кочарян (Щеголева) отклонила предложение занять пост генерального секретаря РФБ после ухода Натальи Галкиной, сообщает Телеграм-канал «Свободный агент».

Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер двух Олимпиад не готова полноценно погрузиться в новую работу из-за недавнего рождения второго ребенка.

Галкина покинул пост генерального секретаря РФБ, который она занимала более 10 лет подряд, и перешла на работу в центральный офис ФИБА в Швейцарии.

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