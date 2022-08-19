Татьяна Кочарян отказалась от должности генерального секретаря РФБ («Свободный агент»)

Президент МБА Татьяна Кочарян (Щеголева) отклонила предложение занять пост генерального секретаря после ухода Натальи Галкиной, сообщает Телеграм-канал «Свободный агент».

Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер двух Олимпиад не готова полноценно погрузиться в новую работу из-за недавнего рождения второго ребенка.

Галкина покинул пост генерального секретаря РФБ, который она занимала более 10 лет подряд, и перешла на работу в центральный офис ФИБА в Швейцарии.

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