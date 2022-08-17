Наталья Галкина будет работать в центральном офисе ФИБА в качестве менеджера по партнерству

Бывший генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина с этого месяца будет работать в центральном офисе ФИБА в Швейцарии в качестве ответственного за партнерские отношения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФИБА.

«Мы подтверждаем, что госпожа Галкина присоединится к фонду ФИБА в этом месяце в качестве менеджера по партнерству», – передает слова пресс-службы российское издание.

Ранее РФБ сообщила, что Наталья Галкина покинула пост генерального секретаря после более 10 лет работы и будет работать в центральном офисе в Швейцарии.

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