Андрей Кириленко: «Переход Натальи Галкиной в ФИБА престижен для РФБ»

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что переход генерального секретаря РФБ Натальи Галкиной на работу в центральный офис ФИБА является огромной потерей, но в тоже время престижен для российской организации.

- Для РФБ это серьезная потеря?

– Несомненно, потеря огромная. Полноценно заменить ее сразу не получится. Она – топовый спортивный менеджер. Я ведь видел, на каком качественном уровне Наталья Владимировна работала все эти годы, сколько проектов придумала и реализовала. Она мыслит стратегически, системно, это очень крутой специалист.

Еще раз повторюсь – для нас это потеря, но, с другой стороны, я рад за Галкину, желаю ей удачи и максимального успеха. К тому же ее переход в ФИБА все-таки престижен для нашей федерации. Нам и в будущем будет сложно удерживать сотрудников аппарата РФБ – люди накапливают опыт, хотят расти, двигаться дальше, реализовывать амбиции. Плюс всем свойственно искать для себя новый вызов. А с Натальей мы по-прежнему будем постоянно находиться на связи.

- Какие сложности могут ожидать нашего топ-менеджера за границей?

– Знаю про это не понаслышке, а на своем опыте. Когда я уехал в клуб НБА «Юта Джаз» и стал жить в Солт-Лейк-Сити, то попал в крайне сложную историю. Другая страна, другой менталитет, нюансы общения, да еще и ностальгия заедает. Первые три месяца буквально на стенку бросался – ну просто все другое! Однако Наталья – человек упрямый в хорошем смысле этого слова, все трудности она точно преодолеет. Я верю в нее. Но если в какой-то момент она почувствует дискомфорт и захочет вернуться, то двери РФБ всегда для нее открыты.

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