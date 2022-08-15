Депутат Терюшков – о переходе Галкиной на работу в ФИБА: «Каждый голос россиянина должен звучать в поддержку России, а не транснациональной корпорации, которая отстранила игроков и сборную»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в интервью «Матч ТВ» заявил, что отрицательно относится к переходу генерального секретаря РФБ Натальи Галкиной на работу в центральный офис ФИБА в Швейцарии.

«Если честно, отношусь отрицательно к данному факту. Почему? Потому что каждый голос россиянина должен звучать в поддержку России, а не транснациональной корпорации, которая отстранила игроков и сборную, отняла у страны право проведения чемпионата мира. Все свои силы и способности надо применять, чтобы выстраивать новую спортивную реальность в России.

А если Галкина в офисе ФИБА будет пытаться убедить федерацию изменить отношение к России?

Время покажет. Если это так, то, наверное, это будет неплохо. Мы говорим, что спортсмены не должны менять спортивное гражданство на гражданство недружественных государств. Это, думаю, должно касаться и руководителей спортивных федераций, депутатов, чиновников, — сказал Терюшков.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?