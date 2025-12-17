Чарльз Баркли о Кубке НБА: «Позорно, что НБА приходится платить парням еще больше денег, чтобы они играли в «регулярке»
Чарльз Баркли против концепции Кубка НБА.
Ведущий ESPN Чарльз Баркли раскритиковал необходимость проведения Кубка НБА для повышения интереса игроков к матчам в первой половине сезона.
«Думаю, что сама идея Кубка позорная. Очень жаль, что приходится проводить внутрисезонный турнир и давать дополнительную возможность заработать, чтобы парни не пропускали матчи.
Они должны выкладываться на площадке, потому что им достаточно платят и так. Дополнительный доход – это уже какая-то ерунда», – заявил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Tom Tolbert Show
