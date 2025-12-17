  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чарльз Баркли о Кубке НБА: «Позорно, что НБА приходится платить парням еще больше денег, чтобы они играли в «регулярке»
0

Чарльз Баркли о Кубке НБА: «Позорно, что НБА приходится платить парням еще больше денег, чтобы они играли в «регулярке»

Чарльз Баркли против концепции Кубка НБА.

Ведущий ESPN Чарльз Баркли раскритиковал необходимость проведения Кубка НБА для повышения интереса игроков к матчам в первой половине сезона.

«Думаю, что сама идея Кубка позорная. Очень жаль, что приходится проводить внутрисезонный турнир и давать дополнительную возможность заработать, чтобы парни не пропускали матчи.

Они должны выкладываться на площадке, потому что им достаточно платят и так. Дополнительный доход – это уже какая-то ерунда», – заявил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Tom Tolbert Show
logoКубок НБА
logoЧарльз Баркли
logoНБА
