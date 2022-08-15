Стивен Эй Смит: «Бен Симмонс готов играть за «Нетс»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит признался, что разговаривал с , и австралийский разыгрывающий заверил его, что готов играть за «Бруклин» в предстоящем сезоне.

«Столкнулся с Беном Симмонсом. Мы с ним мило поговорили. Его личные дела – это его личные дела. Я поддерживаю брата. Мне не нравилось, что он играет, но это в прошлом. Он готов вернуться. Он клянется, что готов играть. Я болею за брата», – сказал Смит.

Симмонс стал игроком «Нетс» перед дедлайном в результате обмена из «Сиксерс», но из-за проблем со спиной ни разу не сыграл за команду.

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