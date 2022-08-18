Майкл Томпсон: «Уэстбрук проведет хороший сезон, чтобы доказать критикам, что они ошибаются»

Майкл Томпсон, отец защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона, считает, что разыгрывающий проведет хороший следующий сезон, чтобы доказать критикам, что они неправы.

«У Расса много гордости. Он провел прошлый сезон не лучшим образом, и он знает, что многие ошибочно обвиняют его в неудачах «Лейкерс». Но я думаю, что Расс выйдет с правильным настроем, чтобы доказать, что все неправы.

пользуется большим уважением, он не боится высказывать свое мнение, и я думаю, что такие игроки, как Расселл Уэстбрук, Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, уважают это.

Я думаю, что Расселл Уэстбрук будет слушаться такого тренера, как Хэм, вернется и проведет хороший сезон, чтобы доказать всем критикам, что они ошибаются», – сказал Томпсон.

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