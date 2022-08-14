Джейсон Тейтум: «Однажды разбил бокал с вином Джордана»

Форвард «Бостона» рассказал об одной из встреч с легендарным баскетболистом .

«У меня случилась забавная история. Мы были в Париже, и утром у меня была встреча с Эм Джеем. Я участвовал в презентации бренда Jordan и много работал с медиа. А потом в тот же вечер у нас был ужин. , Блэйк Гриффин, , Спайк Ли – все были там.

Помню, я все еще нервничал, когда зашел. Рядом с Эм Джеем сидели его жена и Спайк. Я собирался поздороваться с Майком перед тем, как сесть. Я вроде общался с ним раньше, и мы были хорошо знакомы. Но потом я подошел к нему, и мои руки начали потеть.

И я такой: «Как дела, Майк?» И когда я подошел к нему, чтобы пожать руку, я опрокинул его бокал с вином на стол, и бокал разбился. И я такой: «О, я сейчас возьму салфетку и все уберу». А он такой: «Все хорошо, юноша, все в порядке». Я все время думал об этой своей оплошности», – признался Тейтум.

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