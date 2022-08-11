Виктор Оладипо: «У Уэстбрука правильный настрой»

Защитник «Майами» Виктор Оладипо заявил, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук настроен в предстоящем сезоне доказать свою способность играть на высоком уровне.
Оладипо недавно тренировался вместе с Уэстбруком. По словам Виктора, сам он хочет доказать, что является «один из лучших игроков в мире».
«Мы с Расселлом на одной волне. Тебе стоит встретиться и пообщаться с ним, чтобы понять, какой у него настрой, но у него правильный настрой», – сказал Оладипо в шоу Винса Картера.
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