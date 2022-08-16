Виктор Вембаньяма: «Яннис и Кей Ди – мои любимые игроки»

Претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма (18 лет, 218 см) рассказал, чью ролевую модель он использует в игре.

«Трудно назвать кого-то одного. Стараюсь работать на максимум во всех направлениях. Если можно назвать двоих, я бы выбрал Янниса и Кей Ди. Эти двое – мои любимые игроки. Если мы говорим о защите, конечно, это , – признался Вембаньяма.

В нынешнее межсезонье форвард перешел из в . В 20 матчах Евролиги-2021/22 он набирал в среднем 8,3 очка, 4,5 подбора и 1,7 блок-шота за 17:21 на площадке.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича