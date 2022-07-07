Руди Гобер: «Попытаюсь вывести «Миннесоту» в финал»

Центровой Руди Гобер в среду был представлен в качестве игрока «Миннесоты».

«Пришел сюда, чтобы попытаться вывести «Миннесоту» в финал.

Болельщики команды? Думаю, в этом городе есть отличные болельщики, потому что я наблюдал, как они обсуждают меня в твиттере на протяжении 9 лет. Так что мне известно, на что они способны», – заявил француз во время пресс-конференции.

В минувшем сезоне НБА центровой набирал за «Джаз» 15,6 очка, 14,7 подбора и 2,1 блок-шота в среднем за матч. «Вулвс» пробились в плей-офф через турнир плей-ин и уступили в первом раунде «Мемфису» (2-4).

Миннесота – Франкенштейн или всё-таки Единорог?

Твиттер «Миннесоты»