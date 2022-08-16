Руди Гобер сыграет против «Юты» в гостях 9 декабря

Новобранец «Миннесоты» дважды встретится со своей бывшей командой до конца этого года, пишет инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.

Звездный центровой впервые сыграет против «Юты» 21 октября в Миннеаполисе. Первый гостевой матч «Тимбервулвс» против «Джаз» в новом сезоне состоится 9 декабря.

Гобер выступал за «Юту» на протяжении девяти сезонов. Этим летом он был обменян в «Миннесоту» на нескольких игроков и драфт-пики.

По информации инсайдера Марка Стейна, полное расписание матчей нового сезона будет опубликовано в среду, 17 августа.

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