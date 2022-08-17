Джулиус Ирвинг: «Кавай — мой любимый игрок в НБА»

Легенда «Филадельфии» признался, что восхищается форвардом .

«Кавай — мой любимый игрок в НБА.

Это своего рода взаимное восхищение. Я действительно восхищаюсь им. Я никогда не встречался с ним, не ужинал, не обедал, ничего в этом роде. Мы пересеклись лишь однажды во время празднования Топ-75 на Матче всех звезд.

Я очень тепло к нему отношусь, потому что это мой любимый игрок, за которым я люблю наблюдать. Так что я официально заявил об этом, не знаю, слышал он об этом или нет», – сказал Ирвинг.

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